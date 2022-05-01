«Она меня просто заставила»: Киркоров рассказал, какую песню навязала ему Пугачева

Музыкант услышал ее со стороны в исполнении своего двойника.

На шоу «Маска» на НТВ состоялся эфир специального выпуска, посвященного Филиппу Киркорову. Певец отметил свое 55-летие в кругу дорогих ему людей, которые переоделись в оригинальные костюмы и заставили именинника разгадывать себя.

Когда на сцене появился полный двойник Киркорова, виновник торжества пришел в смятение – он не ожидал такого поворота.

Более того, его копия исполнила его же песню – «Зайка моя», с которой у Филиппа Бедросовича оказалось многое связано – этот хит вывел его на новую высоту. Хотя изначально петь ее он не хотел.

«Я благодарен своей жене на тот момент, которая просто меня заставила петь этот рэп, но Алла — блистательный продюсер музыкальный и она была моим продюсером на тот период, и она меня просто заставила проговорить эту песню, с диким скандалом. Но я это сделал, я не мог не подчиниться, я типичный подкаблучник. В очередной раз ей хочу сказать «спасибо», — вспомнил Пугачеву артист.

Кстати, под маской Филиппа Киркорова скрывался телеведущий Вадим Такменев. И поп-король не смог отгадать его.

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