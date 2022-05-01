Там, где тепло: покинувшая страну Туктамышева рассекретила свое местонахождение

Фигуристка не стала скрывать, куда улетела.

Многие звезды после начала кампании по освобождению Донбасса покинули Россию. Кто куда, но называть эмиграцией свой отъезд осмелились не все. Поэтому на фоне массового исхода селебрити отъезд за границу новых знаменитостей вызывает у публики настороженность.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева тоже покинула страну на днях. Звезда льда сообщила об этом подписчикам в микроблоге. И рассекретила, где сейчас находится.

Туктамышева сделала селфи на улице Еревана, где уже совсем по-летнему тепло, +22 градуса, отметив свое местонахождение геотегом. «Как чудесно», — призналась красотка поклонникам.

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