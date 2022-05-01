«Отправил их за границу»: Макс Барских рассказал, как вывез свою семью из Украины

Украинский певец Макс Барских, известный своими русофобскими высказываниями в адрес россиян, рассказал, что вывез свою семью за пределы родной страны. Как это было, он подробно поведал в своем новом интервью.

«Я собрал всех членов семьи и отправил их за границу. Решили идти ближе к границе, а по пути проезжала техника. Это было безумно. Это было похоже на чертов фильм. Я не спал два дня подряд за рулем. К третьему дню я почувствовал, как будто нахожусь под действием наркотиков. Потом я вернулся в Киев», — цитирует Барских «СтарХит» со ссылкой на Rolling Stone.

Сам Барских, по его словам, остался на Украине и отправился в ВСУ, чтобы защищать Родину. Но ни в каких боях еще не участвовал.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!