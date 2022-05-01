«Мой король»: Бузова без белья чувственно прижалась к Киркорову

Накануне Филипп Киркоров отметил свой юбилей. 30 апреля поп-королю исполнилось 55 лет. поздравить артиста собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Среди гостей отметилась и Ольга Бузова, которая утверждает, что с Филиппом ее связывает исключительно дружба.

На мероприятии блондинка отметилась в черном платье в пол, фасон которого не предусматривал нижнее белье. В своей соцсети поющая ведущая разместила кадр, на котором чувственно прижалась к Киркорову, блеснув своими прелестями.

«Спасибо тебе за тебя!. С днем рождения! Мой Король! Будь счастлив, твоя Бузяндра», — написала Бузова.

Напомним, в честь юбилея Филипп Киркоров представил новую концертную программу, с которой планирует отправиться во всероссийский гастрольный тур. Он расписан вплоть до конца 2023 года. за этот период поп-король планирует дать 106 концертов в разных городах страны.

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