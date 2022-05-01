«Красота»: отдыхающая на Бали Чехова засветила тату на интимном месте

В начале марта Анфиса Чехова уехала на Бали. Телеведущая решила пожить на курорте несколько месяцев и даже перевезла туда 10-летнего сына. Пока Соломон учится в местной школе, Анфиса наслаждается отдыхом.

На этот раз она побывала в СПА, а кадрами поделилась в своей соцсети. Чехова нарядилась в сарафан, открывающий ее фигуру. Фасон наряда позволил фанатам разглядеть тату на довольно интимном месте.

«Красота! Вау! Какая шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Анфиса Чехова призналась, что ее сердце занято, однако имя возлюбленного она отказалась называть, только уточнила, что на Бали приехала без него.

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