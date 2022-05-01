«С жиром и растяжками»: располневшая Анастасия Решетова показала реальное видео своей фигуры

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова давно претендует на переход в категорию plus size. Девушка не скрывает, что изрядно располнела, но до настоящего момента не видела в этом ничего плохого – ей даже нравилось, и любить она себя меньше не перестала.

Но сейчас Решетова почему-то изменила свое мнение. И взялась худеть. Она пообещала начать новую жизнь с 1 мая, а перед этим засняла себя на камеру и выложила в Telegram-канале.

«Вот реальное видео моей фигуры. С жиром и растяжками! На самом деле по животу не видно, но ноги и руки прям сильно отличаются от того, что было раньше. Через две-три недели выложу результат тренировок и диеты. Старт 1 мая. Нет, это не онлайн-курс за деньги. Не переживайте!» — написала звезда.

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