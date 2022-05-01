«Тесла и рояль»: Проскурякова показала милейшего домашнего любимца

Кота по имени Тесла звездная семья завела в прошлом году.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе более 10 лет. артистка стала третьей женой композитора и родила ему дочь Веронику. В этом году звездной наследнице исполнится семь лет. А в конце прошлого родители подарили ей котенка, которому дали необычное имя – Тесла.

В своей соцсети Юлия показала домашнего любимца, который облюбовал рояль.

«Наш кот Тесла и рояль! Доброе утро и хорошего выходного дня всем!» — написала Проскурякова.

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Напомним, недавно Проскурякова похвасталась тем, что она теперь дипломированная актриса. Жена Игоря Николаева получила диплом ГИТИСа.

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