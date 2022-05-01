Как преобразить зеркало
Видео
Как выбрать модный брючный костюм
Видео

«Тесла и рояль»: Проскурякова показала милейшего домашнего любимца

Кота по имени Тесла звездная семья завела в прошлом году.

«Тесла и рояль»: Проскурякова показала милейшего домашнего любимца
Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе более 10 лет. артистка стала третьей женой композитора и родила ему дочь Веронику. В этом году звездной наследнице исполнится семь лет. А в конце прошлого родители подарили ей котенка, которому дали необычное имя – Тесла.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

В своей соцсети Юлия показала домашнего любимца, который облюбовал рояль.

Кот Тесла
Кот Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Фото: соцсети

«Наш кот Тесла и рояль! Доброе утро и хорошего выходного дня всем!» — написала Проскурякова.

Напомним, недавно Проскурякова похвасталась тем, что она теперь дипломированная актриса. Жена Игоря Николаева получила диплом ГИТИСа.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Игорь Николаев и Юлия ПроскуряковаПроскуряковаЮлия Проскурякова