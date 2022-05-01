«Человек, разговаривающий с зеркальцем»: Собчак посмеялась над Бузовой на юбилее Киркорова

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» посмеялась над телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая посетила юбилейный вечер, посвященный 55-летию музыканта Филиппа Киркорова.
На кадрах можно увидеть Ольгу Бузову, которая любуется собой. Телеведущая, судя по всему, записывала в этот момент видео для своих поклонников с юбилея Киркорова.
«Со стороны Ольга Бузова, записывающая сториз, выглядит как человек, разговаривающий с зеркальцем».
Напомним, что Филипп Киркоров с размахом отметил свой юбилей. Поп-королю отечественной эстрады исполнилось 55 лет. На праздник он пригласил многих своих друзей.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.