«Человек, разговаривающий с зеркальцем»: Собчак посмеялась над Бузовой на юбилее Киркорова

Певица и телеведущая пришла на праздник к поп-королю.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» посмеялась над телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая посетила юбилейный вечер, посвященный 55-летию музыканта Филиппа Киркорова.

На кадрах можно увидеть Ольгу Бузову, которая любуется собой. Телеведущая, судя по всему, записывала в этот момент видео для своих поклонников с юбилея Киркорова.

«Со стороны Ольга Бузова, записывающая сториз, выглядит как человек, разговаривающий с зеркальцем». Ксения Собчак

Напомним, что Филипп Киркоров с размахом отметил свой юбилей. Поп-королю отечественной эстрады исполнилось 55 лет. На праздник он пригласил многих своих друзей.

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