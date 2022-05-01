«О ком писали – все уехали»: Филипп Киркоров подшутил над сбежавшими из страны звездами

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров во время своего юбилейного концерта в Кремле подшутил над уехавшими из страны звездами во время беседы с журналистами.

«Вы пишите. Иногда хорошо, иногда плохо. Неважно. Вам это интересно, вам это нужно. А о ком еще писать в этой стране? О ком писали – все уехали. Остался я один. Больше писать не о ком». Филипп Киркоров

Напомним, что из России уехали сразу несколько видных звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них и бывшая жена Филиппа Киркорова певица Алла Пугачева, сообщает super.ru.

Напомним, что Филиппу Киркорову 30 апреля исполнилось 55 лет. Он провел свой юбилейный концерт в Кремле, куда пришли многие звезды шоу-бизнеса.

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