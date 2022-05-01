«Сын Насти похож на меня»: Киркоров сделал громкое признание о своих отношениях со Стоцкой

На НТВ состоялся специальный выпуск шоу «Маска», посвященный юбилею Филиппа Киркорова. Музыкант отмечал в этот день 55-летний юбилей, и его пришли поздравить многие гости, которые спрятались в ярких оригинальных костюмах.

Киркоров ждал появления Анастасии Стоцкой. Несколько лет он продюсировал начинающую певицу, когда был в браке с Аллой Пугачевой. И когда на сцене появился Огонь, он сразу заподозрил, что перед ним его рыжеволосая красотка.

«А сын на меня похож?» — спросил Киркоров у артистки на сцене. И рассказал: «Вся общественность судила очень активно, что сын Насти очень похож на меня».

Киркоров признался, что между ним и Стоцкой была не обычная дружба: «У нас была любовь, серьезная. И, может быть, она специально избрала этот огонь, намекнув мне на наше прошлое, которое было незабываемо».

Ранее Анастасия Стоцкая признавалась, что была влюблена в своего продюсера. Но высказывалась об отношениях с ним крайне осторожно. И до сих пор доподлинно неизвестно, почему ее сын так похож на Киркорова.

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