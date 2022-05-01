«Как чудесно!»: Елизавета Туктамышева покинула Россию

Прославленная российская фигуристка, обладательница звания чемпионки мира 2015 года и вице-чемпионка 2021 года Елизавета Туктамышева сообщила, что покинула Россию. Звезда льда не стала скрывать, где сейчас находится.

После отъезда из страны Алины Загитовой в Узбекистан Елизавета Туктамышева недолго оставалась в России. Она тоже уехала за границу и сейчас находится в Армении. Селфи из Еревана Туктамышева показала в своем микроблоге и призналась: «Как чудесно!». Видимо, ее впечатлила погода +22 градуса и зеленеющие деревья и трава кругом.

Учитывая, что сезон у фигуристов уже закончился, Туктамышева, по-видимому, улетела в отпуск. Хотя сейчас многие звезды называет отъезд из России отпуском или каникулами. За последнее время многие знаменитости спешно уехали за границу.

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