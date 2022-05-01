«На концерты приезжал»: Шагин объяснил, почему перестал общаться с Хлывнюком из «Бумбокс»

Как отметил актер, с 2017 года они не поддерживают отношений, хотя раньше были не разлей вода.

Актер Антон Шагин в эфире шоу «Эмпатия Манучи» объяснил, почему перестал общаться с лидером группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

«Мы раньше с ним по Киеву вместе гуляли, читали стихи. Я к нему на концерты приезжал. Всегда отстаивал открыто свою позицию. Потом наши отношения стали портиться. В 2017 году он перестал со мной общаться. Я переживал, искренне любил и люблю этого человека. Сейчас он постит безумные посты». Антон Шагин

Как отметил Антон Шагин, Хлывнюк давно от него отписался в соцсетях. «Я сохранял огонек, что у него проснется здравомыслие. Думаю, что он не поменяет свое мнение. В 2017 году, когда он мне написал, то я не стал оправдываться перед ним», — заявил Антон Шагин.

Напомним, что Антон Шагин – один из ведущих актеров легендарного театра «Ленком». Он лауреат сразу нескольких государственных премий.

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