Завораживающее зрелище: Юлия Михалкова распахнула банный халатик и погладила себя по бедрам

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками микроблога кадрами с рекламной съемки. Красотка несколько раз переоделась, сменив вечерний наряд на банный халатик, и предстала перед камерой с мокрыми волосами после принятой ванны.

Расположившись на стуле, Михалкова распахнула халатик и начала гладить себя по бедрам. Красотка использовала увлажняющий баттер для тела, чтобы напитать после волной процедуры кожу. Камера фиксировала каждое движение красотки, весь ритуал ухода за собой выглядел в исполнении актрисы завораживающим.

Чуть ранее Михалкова показала себя в купальнике. Она принимала ванну с рекламируемыми средствами и изящно погружалась под воду.

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