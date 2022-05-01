«Надо будет ему позвонить»: Киркоров вдохновился подарком Галкина своим детям и захотел такой же

Филипп Киркоров разоткровенничался о личном на съемках шоу «Маска», специальный выпуск которого был посвящен его 55-летнему юбилею. Артист рассказал, что много работает, но не забывает баловать детей. Их у него двое – десятилетняя Алла-Виктория и девятилетний Мартин, родившиеся от суррогатных мам.

Сейчас певец вдохновился подарком Максима Галкина своим детям Лизе и Гарри. Он сделал на заказ железную дорогу, которой играют его с Аллой Пугачевой наследники в замке. Для нее нужно довольно просторное помещение, а выполнена она с невероятной детализацией.

«У меня как раз сейчас там появилось место. Знаю, что Макс Галкин недавно заказывал такую для Гарри и Лизы, так что надо будет ему позвонить, попросить телефончик, кто ему делал», — рассказал артист «СтарХиту».

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