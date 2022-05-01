Для российской публики: Ани Лорак и Вера Брежнева собираются с гастролями в Турцию

Экс-звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которая с недавних пор стала персоной нон грата в нашей стране, не против заработать на российских поклонниках. Украинка готовится выступить на курорте в Турции для русской публики.

Об этом стало известно после появления афиши у одного из туроператоров, который обнародовал имена всех знаменитостей на нынешний туристический сезон одного из отелей Турции. Как выяснилось, концерты запланированы на Средиземном море не только у Брежневой.

На афише, попавшей в распоряжение сайта «СтарХит», рядом с Верой Брежневой красуется фото пропавшей Ани Лорак – вот она, жива, здорова и снова в обойме. Да и остальные лица – все сплошь знакомые. Например, не против заработать на курорте и Валерий Меладзе, оскандалившийся своими заявлениями.

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