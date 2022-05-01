«Перестаешь быть самим собой»: разоблаченная на «Маске» Валерия – о своем выступлении на шоу

Филипп Киркоров отпраздновал свой день рождения в эфире телеканала НТВ – 55-летию поп-короля отечественной эстрады был посвящен специальный выпуск шоу «Маска». Для этого создатели проекта придумали шесть абсолютно новых костюмов, которые так или иначе связаны с творчеством виновника торжества.

Первой на сцену вышла Летучая Мышь. Киркоров поспешно вынес вердикт – это Анастасия Стоцкая. Но не тут-то было: когда крылатая героиня запела, то послышались голоса многих других знакомых артисток. И Филиппу и в голову не пришел вариант, что там может быть Валерия. Поэтому он оказался искренне поражен, когда увидел ее под маской.

Валерия впервые примерила костюм и выступила на проекте. И для нее такой опыт многое открыл.

«Это ужас как сложно. В этом есть изюминка, потому что ты как будто перестаешь быть самим собой. Но, ребят, это правда очень тяжело. Я и раньше-то понимала, догадывалась, как непросто героям нашим тут», — поразилась звезда.

Киркоров пришел в восторг от выступления звезды, назвав его фантастически красивым. А от костюма он, по его признанию, «обалдел».

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