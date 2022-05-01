Заработал миллионы, а на алиментах забуксовал: вскрылся настоящий доход скандального мужа Анастасии Макеевой

Звезда театра и кино Анастасия Макеева уже год счастлива в браке со строителем Романом Мальковым. Актриса повстречала своего четвертого мужа на собственном дачном участке – обратилась в его фирму, чтобы он помог ей с плиткой на участке. И с тех пор не расстаются.

Однако, спокойной жизни у молодоженов не случилось – Мальков, как оказалось, был женат на момент знакомства с актрисой, у него четверо детей. И после развода он погряз в судах, пытаясь урегулировать денежный вопрос по алиментам. Сбил до 15 тысяч рублей на каждого из троих оставшихся с матерью детей, при этом не упустил возможности подать встречный иск – на содержание старшего сына, который остался в Москве с новой семьей отца.

Правда, оказалось, что для Романа Малькова размер алиментов, назначенных судом, — по сути, сущие копейки. Он не так беден, каким пытался предстать в глазах жены. «Комсомольская правда» выяснила, что за прошлый год его строительный бизнес принес ему 20 млн рублей заработка. Чистая прибыль из них – это 11 млн.

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