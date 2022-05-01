Королева вечера: Каролина Севастьянова в крошечном платье с разрезом блеснула открытой спиной

Каролина Севастьянова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, поделилась в своем микроблоге кадром с нового красивого ракурса. Звезда спорта показала свою точеную спину, открыв ее в разрезе маленького черного платья.

Севастьянова позировала перед камерой, развернувшись в пол-оборота, в платье оригинального вечернего кроя – с открытой спиной. Она закинула ногу на ногу, элегантно демонстрируя свой стройный стан. В таком наряде она явно претендует на звание королевы вечера.

Не так давно Каролина Севастьянова отпраздновала свое 27-летие. В день рождения гимнастка собрала за одним столом всех своих дорогих и любимых друзей. Среди гостей вечера оказался и ее бойфренд, которого она не афиширует, бизнесмен Александр Мазанов.

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