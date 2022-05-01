«Здорово, когда дети рядом с мамой»: Мария Горбань поделилась трогательным снимком с наследниками

Примечательно, что младший ребенок актрисы подрос. А знаменитость больше не прячет лицо малыша.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Модный синдикат» Марии Горбань появилась запись, в которой знаменитость опубликовала свежее фото со своими детьми. На майские праздники семья знаменитости собралась за вечерними посиделками.

Напомним, не так давно Мария Горбань вместе с мужем Кириллом Зоткиным и детьми Ниланом и Стефанией переехали в свой загородной дом. Знаменитости долгое время строили себе уютное гнездышко на подмосковном участке. И теперь Горбань не вылезают из отремонтированного пространства.

Недавно Мария запечатлелась с подросшими детьми в гостиной своего нового коттеджа. Примечательно, что на фото можно разглядеть лицо сына Горбань. Актриса редко показывает малыша с этого ракурса.

«Так здорово, когда дети рядом с мамой», «Как мило!», «Машенька, вы и ваши детки красавцы!», «Какие вы прекрасные», «Какая прелесть», – написали поклонники Марии Горбань в комментариях под фото.

Напомним, ранее Мария Горбань похвасталась коллекцией дорогих сумок.

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