«Тут не просто что-то, а именно рога!»: Ксения Бородина заговорила о причинах развода

Телеведущая Ксения Бородина встала на защиту своих знакомых и подруг, принявших решение развестись. Она отреагировала на чужие семейные разборки потому, что фигурировало ее имя.

«Вы так оперились и подали на развод, потому что посмотрели на Бородину и решили тоже. Ну посмотрим, куда этот путь приведет», — процитировала звезда причину окружающих ее разводов. И не смогла промолчать. Она напомнила, что на самом деле является главным поводом к расставанию.

«Мужики, вы серьезно? Мой путь? А, может, вы свои п… бы держали при себе, и тогда путь был бы другой и семьи были бы крепкие! У нас не крепостное право тут! И не в пещере живем! Женщины давно научились быть самостоятельными и сумели решить для себя, хотят они что-то терпеть или не хотят, а тут не просто что-то, а именно рога! Неуважение! Подлости! Вранье!» — эмоционально написала Бородина в своем микроблоге.

Сама Бородина в августе прошлого года развелась со вторым мужем, блогером Курбаном Омаровым. Что именно стало причиной их развода, поклонники гадают до сих пор.

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