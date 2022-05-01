Валя Карнавал, Саша Стоун, Мария Погребняк посетили вечеринку «Успешного продюсера»

Отметим, что на днях прошла шумная вечеринка в честь дня рождения основателя TikTok-дома Hype House Заира Юсупова.

Праздник прошел на 90-м этаже одной из башен Москва-Сити. На вечеринку пришли одни из самых популярных блогеров и молодых артистов Валя Карнавал, Юлия Гаврилина, Екатерина Голышева. Заир Юсупов лично развивал и продвигал бренд каждой из них.

Также на день рождения Заира Юсупова пришли его коллеги Карина Кросс, Мария Погребняк, Анна Ищук, Димас Блог и другие.

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Отметим, что банкетный зал был оформлен в золотых и черных тонах. Всех гостей встречали танцовщицы, а ведущим стал юморист Игнат Тагаев. Несмотря на то, что в гостях у Заира собрались обеспеченные люди, некоторые из них дарили имениннику творческие номера.

К слову, исполнительница и подопечная Заира Юсупова – Валя Карнавал – тоже исполнила для друга и наставника песню «Ромашку». Об этом сообщили в hellowmagazine.com.

Напомним, ранее Валя Карнавал подогрела слухи о скорой свадьбе с Сашей Стоуном.

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