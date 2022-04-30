«Я набрала 30 кг»: Кайли Дженнер ответила на вопрос, какой вес сбросила после родов

Стало известно, насколько похудела модель Кайли Дженнер после того, как стала мамой во второй раз.
Отметим, что у теледивы с исполнителем Трэвисом Скоттом не так давно родился сын Найт Вэбстер. Кайли Дженнер не стала исключением и, как и большинство мамочек, во время беременности располнела. Поэтому после рождения наследника Дженнер взялась за свое тело и похудела на 20 килограммов.
«За время беременности я набрала 30 кг, но уже смогла сбросить 20. Все просто — здоровый образ жизни и терпение. Для себя я выбрала бег и пилатес», — написала Кайли Дженнер в своих социальных сетях..
Напомним, ранее старшая сестра Кайли Дженнер объяснила, почему знаменитость долгое время не могла выбрать имя для своего второго ребенка. У сына Кайли уже было имя Вульф. Однако модели не понравилось оно и она решила более ответственно подойти к этому процессу.
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