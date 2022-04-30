«Я набрала 30 кг»: Кайли Дженнер ответила на вопрос, какой вес сбросила после родов

Стало известно, насколько похудела модель Кайли Дженнер после того, как стала мамой во второй раз.

Отметим, что у теледивы с исполнителем Трэвисом Скоттом не так давно родился сын Найт Вэбстер. Кайли Дженнер не стала исключением и, как и большинство мамочек, во время беременности располнела. Поэтому после рождения наследника Дженнер взялась за свое тело и похудела на 20 килограммов.

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«За время беременности я набрала 30 кг, но уже смогла сбросить 20. Все просто — здоровый образ жизни и терпение. Для себя я выбрала бег и пилатес», — написала Кайли Дженнер в своих социальных сетях..

Американская звезда рассказала, какой спорт выбрала для того, чтобы сбросить вес.

Напомним, ранее старшая сестра Кайли Дженнер объяснила, почему знаменитость долгое время не могла выбрать имя для своего второго ребенка. У сына Кайли уже было имя Вульф. Однако модели не понравилось оно и она решила более ответственно подойти к этому процессу.

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