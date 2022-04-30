Как две капли воды: экс-жена Эмина предстала в обнимку с подросшей дочкой

Эмин Агаларов является известный певец. Также он является первым вице-президентом группы компаний Crocus Group. Завидный жених свою личную жизнь оберегает. Однако он был счастлив в браке с Лейлой Алиевой.

У них есть сыновья Али и Микаил, а также приемная дочка Амина. После развода они остались друзьями. Второй брак артиста с Аленой Гавриловой не продержался и двух лет. Но в конце прошлого года он намекнул на воссоединение с экс-женой.

У пары растет дочка Афина. Лицо крохи они показывают редко. На днях Алена поделилась кадрами с прогулки. Она предстала в повседневном образе с джинсами.

А вот 30 апреля победительница красоты «Мисс Молдова» опубликовала первые фото за несколько месяцев с подросшей дочкой. В кадре она нежно обнимает Афину, облаченную в желтую футболку. Гаврилова улыбалась на камеру.

«Всегда будьте чуть добрее, чем необходимо», — написала она.

Поклонники восхитились нежным фото. Многие восхитились тем, как выросла дочка Эмина. «Мамина счастья, любовь», «Красавицы», «Афиночка принцесса. Будьте счастливы Алена», «Какое милое фото! Я так рада, Алена, что с вами все хорошо», «Счастья вам, Аленушка! Вы достойны!», «Мама! Как две капли воды!», «Алена, рада вас видеть! Афиночка мамина и папина радость», — прокомментировали пост подписчики.

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