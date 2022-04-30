«Любовь — это что-то вроде основы жизни»: Джастин Бибер признался, что все свои песни посвящает жене

Пока большинство поклонниц артиста Джастина Бибера ждут от знаменитости признании в любви, он посвящает все свои треки только для одной женщине.

После расставания с певицей и актрисой Селеной Гомес певец стал встречаться с моделью Хейли Болдуин. Позже блондинка со стройной фигурой стала женой Джастина Бибера и вязла его фамилию.

Модель покорила исполнителя. Джастин так сильно полюбил Хейли, что теперь все его песни только для нее.

«Мне кажется, всем порой трудно ориентироваться в своих отношениях, это постоянное движение, постоянный танец. Я думаю, что для своих песен я беру вдохновение именно из личных отношений, именно благодаря им я могу писать свою музыку. Любовь — это что-то вроде основы жизни и основы моей музыки», — заявил Бибер в беседе с SiriusXM, приуроченной к премьере нового трека Honest.

Напомним, ранее жена Джастина Бибера рассказала, почему не желает появляться на подиумах. Модель Хейли Бибер фотографируется для обложек глянцевых изданий, также сотрудничает с рекламодателями. Но из-за своего ассистента знаменитость не стремится на модные показы.

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