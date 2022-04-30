«Его любили женщины! Это было на моих глазах»: жена Юрия Алмазова из группы «Бумер» впервые дала интервью

Шансонье Юрий Алмазов подарил любителям данного жанра два успешных проекта – группы «Воровайки» и «БумеR». Он умер в 2019 году. Его дело продолжил сын.

Юрий Алмазов является известным шансонье. Однако он старался держаться в тени и не появлялся на телеэкранах, но его песни знали и ценили все любители русского шансона.

И только самые преданные поклонники помнят его образ криминального авторитета из 90-х, когда он начинал свою карьеру, выступая в ресторанах родного Омска. Когда денег не хватало, артист рискнул и уехал в столицу с маленьким ребенком и женой Ларисой.

В 2019 году Юрий умер. Ему было всего 50 лет. Он успел создать два успешных проекта — группы «Воровайки» и «БумеR». В студии передачи «Привет, Андрей!» вспомнили карьеру артиста. Его жена впервые дала интервью. Она рассказала подробности из их жизни.

«Мы в 95-м году приехали в Москву. Съемная квартира — конечно тяжело! Как отдельный проект Юра Алмазов не сильно шел. Потом спустя время он начал собирать женский проект. Всю жизнь ревновала. Его любили женщины всегда! Это было на моих глазах. Я тоже отсматривала девочек. Просто менялись девочки и я решила сама встать. И сколько работали, никто не знал, что я его супруга», — поделилась она.

Раньше свою личную жизнь супруги не афишировали. Лариса даже никогда не давала интервью. Только теперь она решилась рассказать, каким знала певца только она.

«У его работа, работа. Только она! Магазины, шопинги — вот вся моя жизнь», — отметила жена артиста.

Его жизнь оборвалась во сне. Она навестила могилу мужа с цветами. Лариса повторила куплеты из его стихов и отметила, что певец предвидел свою смерть.

«Он мне всегда говорил: „Дышать без тебя не могу“. И вот теперь я без него не могу», — добавила она.

В студии оказался музыкальный режиссер группы «БумеR». Он признался, что теперь дело отца продолжает его сын Никита.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!