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Киркоров — Даве: «Я почувствовал что-то очень родное»

Бывший жених Ольги Бузовой принял участие в шоу «Маска».

Киркоров — Даве: «Я почувствовал что-то очень родное»
Кадр из шоу «Маска». Фото: НТВ

На НТВ показали специальный выпуск «Маски», приуроченный ко дню рождения Филиппа Киркорова. Короля сцены пришли поздравить новые герои, которые были созданы по мотивам песен юбиляра. Один из них — Лунный гость. Он исполнил хит Киркорова «Я не Рафаэль».

Сначала Филипп подумал, что перед ним Александр Ревва. Однако после того, как герой спел — Киркоров остановился на версии Егора Крида.

Но ни та, ни другая версия оказалась неверной. В Лунном госте прятался бывший жених Ольги Бузовой — Давид Манукян (DAVA).

«Я сразу почувствовал что-то очень родное! — признался Киркоров Даве. — Но как я не догадался? Вот, что значит возрастная деменция. Ну иди сюда, так хочу обнять тебя».

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