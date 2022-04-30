«За Аллу–Викторию я не волнуюсь»: Филипп Киркоров объяснил, почему больше переживает за сына

Дочь исполнителя старше своего брата на год.

Артист Филипп Киркоров в честь своего 55-летнего юбилея ответил на вопрос о наследниках. Знаменитость отметил, что опасения вызывает у него только сын.

Напомним, у Филиппа Бедросовича двое детей: сын Мартин и дочка Алла-Виктория. Своих детей артист старается развивать, но при этом щедро поощрять за старания. Артист не мешает детям самим выбирать профессию. Однако Киркоров не хотел бы, чтобы наследники пошли по его стопам.

К слову, сын и дочь поп-короля отличаются друг от друга по характеру.

«За Аллу–Викторию я не волнуюсь, она меня не подведет, она свое возьмет. А вот Мартин может попасть. Потому что он красавчик, а из этих красавчиков можно вить веревки», — заявил артист в документальном фильме «Без мантии. Все тайны поп-короля» для канала «Муз-ТВ».

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Напомним, ранее Филиппа Киркорова поздравила певица Валерия. Знаменитость показала одно из своих любимых фото с именинником. Знаменитости позировали в перерыве между съемками шоу «Маска».

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