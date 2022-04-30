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Киркоров назвал свою самую любимую песню о любви

Певец ее исполнил сразу после расставания с Аллой Пугачевой.

Киркоров назвал свою самую любимую песню о любви
Кадр из шоу «Маска». Фото: НТВ

В субботу, 30 апреля, на НТВ показали специальный выпуск главного шоу страны – «Маска». Поздравить короля российской эстрады с 55-летием пришли совершенно новые маски, которые были созданы по мотивам песен именинника. Одна из них — Роза Чайная. Она исполнила композицию «Жестокая любовь»

«Это моя самая любимая песня о любви, — признался Киркоров. — Ее очень долго создавали. Два года я подступался к ней и никак не получался, я злился. Это 2003 год, моя личная жизнь рушилась и тогда я так проницательно ее спел, что всем понравилось».

Кстати, в костюме Розы оказалась певица Клава Кока. Филипп Киркоров ее сразу узнал.

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