Киркоров назвал свою самую любимую песню о любви

В субботу, 30 апреля, на НТВ показали специальный выпуск главного шоу страны – «Маска». Поздравить короля российской эстрады с 55-летием пришли совершенно новые маски, которые были созданы по мотивам песен именинника. Одна из них — Роза Чайная. Она исполнила композицию «Жестокая любовь»

«Это моя самая любимая песня о любви, — признался Киркоров. — Ее очень долго создавали. Два года я подступался к ней и никак не получался, я злился. Это 2003 год, моя личная жизнь рушилась и тогда я так проницательно ее спел, что всем понравилось».

Кстати, в костюме Розы оказалась певица Клава Кока. Филипп Киркоров ее сразу узнал.

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