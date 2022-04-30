Подольская в жилетке с принтом а-ля хохлома и узких джинсах предстала с сестрой-двойняшкой

Певица решила свой выходной посвятить прогулкам. Она провела день без музжа и детей.

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Отметим, что в свое время артистка стала выпускницей шоу «Фабрика звезд», а потом она встретила Владимира Преснякова.

Влюбленные вместе уже почти 12 лет. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Все свободное время звезда посвящает наследникам. Недавно она показала, как проводит с ними вечера.

А вот 30 апреля Подольская решила посвятить день отдыху. Она отправилась гулять по Москве со своей сестрой-двойняшкой Юлианой. Примечательно, что они очень дружные.

На этот раз они посетили ресторан, где смогли насладиться устрицами и игристыми напитками. Наталья облачилась в узкие джинсы и теплую жилетку с принтом а-ля хохлома. Она была в кроссовках, но надела на них бахиты от влаги. На улиц звезда щеголяла в алом пальто.

«Суббота и солнце или солнце и суббота. Кому как больше нравится», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие поразились тому, как они с сестрой похожи. «Ой, девчонки, хоть бы разочек с вами потусить», «Очень приятно видеть таких красоток», «Наталья, ну что за прелесть эти ваши ботинки», «Ну у вас наряд русско-весенний», «Как рада, что вы тож сбегаете от всех, чтобы расслабиться», — прокомментировали пост подписчики.

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