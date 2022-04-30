«Спасибо семье за благословение»: Лена Катина выходит замуж за возлюбленного-бизнесмена

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина разместила в личном микроблоге фото кольца на помолвку. Знаменитость рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение.

Катина с кольцом на пальце держала за руку своего будущего мужа. Дмитрий Спиридонов выбрал кольцо классического дизайна с крупным драгоценным камнем. Пока пара не сообщила, когда состоится торжественная церемония.

«Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе, он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив», — так подписал фото жених Катиной, который держал за руку свою возлюбленную.

Отметим, Лена Катина встретила бизнесмена Дмитрия Спиридонова вскоре после развода с певцом Сашо Кузмановичем. Спиридонов благодарен Катиной за то, что она помогла ему в тяжелую минуту. Этой весной у Спиридонова случился рецидив онкологического заболевания.

Напомним, ранее Лена Катина вспомнила, как худела для первого клипа t.A.T.u.

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