Стало известно, кто прятался в Летучей мыши в шоу «Маска»

В субботу, 30 апреля, на НТВ показали специальный выпуск шоу «Маска», приуроченный ко дню рождения Филиппа Киркорова. В серии приняли участие новые герои, костюмы которых напоминали самые известные хиты короля поп-сцены.

Первой концерт открыла Летучая мышь. Артистка подсказала певцу, что они знакомы лично и даже пели на гастролях.

Киркоров посчитал, что в маске скрывается Анастасия Стоцкая. Однако не угадал. Когда Мышь исполнила одноименную песню и сняла наряд, то там оказалась певица Валерия.

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