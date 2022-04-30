Любуется портретом мамы: Брухунова засняла подросшего сына Петросяна в полосатом комбинезоне

Татьяна Брухунова уже несколько лет счастлива в браке с Евгением Петросяном. Когда их отношения только зародились, Татьяна была его личной помощницей. А после развода с Еленой Степаненко пара вскоре сыграла свадьбу.

Для артиста это уже пятый брак. Влюбленные многих удивили, когда сообщили о рождении сына. Малыш получил имя Ваган. Недавно пара с крохой отметила Пасху. Мальчик сам нес корзинку с пасхальными яйцами и куличами.

На этот раз Брухунова решила поделиться домашним кадром. Ей довелось запечатлеть двухлетнего наследника в кресле. Он был облачен в полосатый комбинезон.

Мальчик разглядывал портрет своей мамы. У него уже отрасли волосы. Жена Петросяна отличается своим особенным чувством стиля. Она также любит наряжать наследника. У него уже есть своя коллекция одежды на любой случай.

«Будет, что показать внукам», — подписала кадр Татьяна.

Поклонники восхитились маленьким мальчиком. Многие посчитали, что он растет копей папы. «Как мило», «Любимая мамочка», «Малышок», «Вагаша, интеллектуал. В папу. Безмерно уважаю вашего мужа!», «Какой костюмчик», «Темноволосый принц», «Ну до чего хорошенький мальчик», «Ваше чудо так быстро растет», «Вагаша такой миленький», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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