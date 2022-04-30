Семейная идиллия: 50-летняя Кудрявцева предстала в обнимку с молодым мужем на прогулке

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и брала интервью у многих знаменитостей, включая Аллу Пугачеву, Наталью Подольскую и других артисток.

Сама блондинка о личной жизни говорит редко. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Влюбленные вместе уже почти 10 лет. У них подрастает трехлетняя дочка Мария.

Обычно Лера предпочитает показывать наследницу, которая является ее главной отрадой. У телеведущей также подрастает маленький внук Лев. И несмотря на злопыхателей, она хвастается семейной идиллией. Хотя ранее блондинка признавалась, что страсть между ними с годами угасла.

На этот раз Кудрявцева поделилась кадром, сделанным во время прогулки. Она предстала в алом спортивном костюме оверсайз в обнимку с мужем, который оделся с ней в одном стиле. Свой лук в ультрамариновом цвете он дополнил белой жилеткой. Они насладились вместе уикендом.

Поклонники восхитились парой. «Красивые! Будьте счастливы», «Модники», Получился триколор«, «Цвета огонь», «Ну до чего хорошие», «Лера просто сногсшибательная! Вообще не стареет», «Пара просто идеальное», «Лера только молодеет», «С таким мужем можно только цвести», «А дочка фотографировала?», «Как вы все-таки подходите друг другу», «Роскошная блондинка», — прокомментировали пост подписчики.

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