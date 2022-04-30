«Фигура-то какая!»: 44-летняя Орлова в оливковом купальнике-бандо дала фору юным красоткам на пляже

Ольга Орлова является одной из первых участниц группы «Блестящие». Однако она уже давно не поет. Певица стала ведущей шоу «Дом-2». Она подружилась с Ксенией Бородиной. Примечательно, что в свои 44 года артистка обрела счастье.

Долгое время она скрывала свою личную жизнь. Но в прошлом году звезда вышла замуж за бизнесмена Валерия, который старше ее на 10 лет. Однако посвящать фанатов в свою жизнь она не торопится.

В соцсетях Ольга предпочитает публиковать кадры со съемок или со своими собаками. Но накануне майских праздников телеведущая опубликовала кадр с Мальдив.

Она позировала на белоснежном пляже. Артистка покрасовалась в оливковом купальнике-бандо. Она грациозно прогнулась, оголив свои прелести в лучах солнца. Орлова затмила более молодых девушек, показав безупречные формы.

«Кайф», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Ваши фотографии как фототерапия», «Ничего не знаем, ждем шпагат», «Класс, маните своими фотками», «Очень красиво», «Ну что за царица», «Фигура-то какая!», «Как слеза», «Ну русалочка наша», «Просто прелесть», «Ну до чего хороша», «Ох, ваши форме божественно красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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