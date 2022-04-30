«Он потерял все. Замка нет. Все забрано»: Ефросинина рассказала о последнем разговоре с Галкиным

Как отметила телеведущая, муж Аллы Пугачевой сообщил, что против него в России готовится уголовное дело.

Близкая подруга телеведущего Максима Галкина его коллега из Украины Маша Ефросинина заявила в интервью украинскому телевидению, что на днях общалась с юмористом.

Как заявила Ефросинина, Галкин ей признался, что потерял все в России. Юморист на полном серьезе считает, что против него даже могут завести уголовное дело в родной стране.

«Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет». Маша Ефросинина

Напомним, что Максим Галкин из Израиля сделал несколько крайне противоречивых заявлений о ситуации на Украине. Некоторые считают, что он «сжег мосты» и в родную страну больше никогда не вернется.

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