«На своих костюмах Филипп не экономит»: Погребняк посоветовала тратить на себя, как это делает Киркоров

Жена Павла Погребняка – Мария Погребняк – поздравила Филиппа Киркорова с юбилеем. На примере поп-короля знаменитость рассказала, как нужно баловать себя.

Мария Погребняк ответила, сколько концертных костюмов у юбиляра в гардеробе. Также модель отметила, сколько Филипп Бедросович тратит на перья, шляпы и пиджаки.

«Сегодня король российского шоу-бизнеса Филип Киркоров отмечает свой юбилей, ему 55 лет!», – напомнила своим подписчикам Погребняк.

Погребняк рекомендовала всем девушкам брать пример с Киркорова.

«На своих костюмах Филипп не экономит, для юбилейного концерта он использует 20 образов и стоимость каждого сценического костюма начинается от 20 миллионов рублей. Всего на костюмы Филипп потратил около 400 миллионов. Хочу пожелать вам, девочки, чтобы вы тоже никогда не экономили на своих нарядах, как Киркоров», – пошутила Мария Погребняк в личном микроблоге.

Напомним, ранее Филиппа Киркорова поздравила его подруга и звездный продюсер Яна Рудковская. Знаменитость знает именинника 17 лет. За это время Киркоров не переставал удивлять Рудковскую своими талантом и обаянием.

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