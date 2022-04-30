«Артур! Зачем? Столько хорошего сделано было»: Кормухина раскритиковала Смольянинова

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» раскритиковала актера Артура Смольянинова, который не так давно дал скандальное интервью по событиям на Украине.

«Артур! Зачем? Столько хорошего сделано было твоей мамой и тобой. Так жаль! Очень жаль, когда мнение «тусовки» глушит. Не сужу. Сожалею». Ольга Кормухина

Напомним, что Артур Смольянинов не поддержал действия России на Украине. При этом он отмечал, что не собирается уезжать из родной страны.

По словам Артура Смольянинова, он патриот своей родины. Однако некоторые вещи для него непонятны и чужды.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.