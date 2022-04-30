Шальная императрица: Бузова в мерцающем мини-платье и кожаных ботфортах упала на колени, блеснув прелестями

Телеведущая приехала на два дня в Санкт-Петербург. Она оторвалась на вечеринке, ничего не стесняясь.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет вела шоу «Дом-2», а потом решила покинуть проект. Ольга теперь ведет кулинарное шоу, а также «Звезды в Африке». В последнее время артистка не только дает концерты, но и позволяет себе отдыхать. Она ездила на море, а также возобновила занятия по танцам на пилоне.

Звезда была вынуждена признаться, что поправилась. Но она прикладывает усилия, чтобы вернуться в форму и подбирает женственные наряды.

На днях Ольга уехала в Санкт-Петербург. Она не только проведала свою маму, но и оторвалась с друзьями. Артистка отметила день рождения своего PR-директора Антона Богославского.

Ранее она подарила ему квартиру, а теперь приехала с подарками из ЦУМа. Телеведущая признавалась, что праздник намечался в Мексике, но вс пришлось отменить. В одном из заведений культурной столицы они устроили вечеринку.

На этот раз Бузова облачилась в мерцающее мини-платье с пайетками и леопардовым принтом. Лук дополнили ботфорты из кожи и косуха оверсайз. Она сделала яркий макияж и высокий хвост.

Телеведущая не только танцевала с именинником, но и спела свои хиты. В какой-то момент она упала на колени. Ольга засветила прелести своей фигуры. Звезда зажигала под хиты Алены Апиной. Благодаря открытой спине она показала, что не надела белье. Наряд также не скрыл слегка выпирающий животик.

Поклонники были удивлены такими смелыми танцами. «Тоже хочу так повеселиться», «В ногах запуталась», «Что происходит?», «Молодец, на таких кэблах как зажгли! Проверяла видно прочность каблуков», «Бузова навеселе», «Ну просто слов нет», «Все показала, что могла», «Никакого достоинства», — стали писать подписчики.

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