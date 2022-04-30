«Мой фантастический друг»: Яна Рудковская поздравила Филиппа Киркорова с юбилеем

Жена фигуриста Евгения Плющенко – Яна Рудковская – разместила в личном микроблоге кадр с 55-летним артистом и другом семьи Филиппом Киркоровым.

Рудковская давно общается с поп-королем, поэтому не поздравить Филиппа Бедросовича с днем рождения продюсер просто не могла. К теплым словам поздравления блондинка приложила фото с именинником.

Киркоров в модном джинсовом костюме и белоснежной кепке позировал в обнимку с Рудковской. Яна в популярной в последнее время пижаме с изображением ночного неба держала в руках розовые цветы гортензии.

«Мой дорогой, с утра вся лента в тебе! 17 лет дружбы! Сколько мы прошли с тобой! Сколько пережили, и, дай Бог, еще переживаем! С днем рождения, мой фантастический друг! Человек-праздник, для которого и целого мира мало… Он слишком мал для тебя! Продолжай сиять и блистать! Люблю! Филиппу 55! Ура! Будем тебя сегодня поздравлять и разделять с тобой этот прекрасный весенний день в Москве», – написала Яна Рудковская личном микроблоге.

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