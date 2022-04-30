Как преобразить зеркало
Видео
Как выбрать модный брючный костюм
Видео

«Пускай Калининград немцам достанется»: Панин предложил раздать Россию «по кускам нормальным странам»

Как отметил актер, люди хоть поживут хорошо.

«Пускай Калининград немцам достанется»: Панин предложил раздать Россию «по кускам нормальным странам»
Алексей Панин. Фото: Global Look Press

Актер Алексей Панин в беседе с журналистом Сергеем Поярковым сделал смелое, но крайне противоречивое заявление. Он предложил раздать Россию «по кускам нормальным странам».

Алексей Панин
Алексей Панин. Фото: Global Look Press

«Пускай Калининград немцам достанется. Люди хоть поживут хорошо. Курилы отдайте Японии».

Алексей Панин

Добавим, что журналист Сергея Поярков также поддержал Алексея Панина. «Россию надо сократить до вменяемого управляемого куска территории. Что сделала Великобритания. Они ведь так и поступили», — заметил он.

Напомним, что Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании. Из Европы он регулярно шлет проклятия в адрес родной страны. Актер не раз негативно отзывался о России, в которую возвращаться пока не намерен.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Алексей ПаниниспанияКалининградКурилыяпония