«Пускай Калининград немцам достанется»: Панин предложил раздать Россию «по кускам нормальным странам»

Как отметил актер, люди хоть поживут хорошо.

Актер Алексей Панин в беседе с журналистом Сергеем Поярковым сделал смелое, но крайне противоречивое заявление. Он предложил раздать Россию «по кускам нормальным странам».

«Пускай Калининград немцам достанется. Люди хоть поживут хорошо. Курилы отдайте Японии». Алексей Панин

Добавим, что журналист Сергея Поярков также поддержал Алексея Панина. «Россию надо сократить до вменяемого управляемого куска территории. Что сделала Великобритания. Они ведь так и поступили», — заметил он.

Напомним, что Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании. Из Европы он регулярно шлет проклятия в адрес родной страны. Актер не раз негативно отзывался о России, в которую возвращаться пока не намерен.

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