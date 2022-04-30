«Это было настолько за гранью»: Джонни Депп рассказал о «грязной» шутке Эмбер Херд

Стало известно еще об одной позорной вещи, которую сделала актриса Эмбер Херд в отношении бывшего мужа Джонни Деппа.

Оказалось, Эмбер Херд специально положила на спальное место Джонни Деппа экскременты. Как утверждает Джонни Депп, они были человеческими.

«Я отправился к охраннику Шону Бетту и сказал: «Она на «Коачелле». По-моему, пришло мне время забрать из дома вещи, особенно те, что мне дороги. А он ответил: «Не думаю, что сейчас удачный момент». А я подумал: «Да нет, идеальный, ее же два дня не будет дома». А потом он показал мне фотографии на своем телефоне…Это была фотография нашей постели, и на моей половине были человеческие экскременты», – вспомнил Депп.

больше по теме Охранник Джонни Деппа утверждает, что Эмбер Херд поднимала руку на актера Малькольм Коннолли выступил в суде.

«Я расхохотался. Это было настолько за гранью. Это было так дико, так абсурдно, что я мог только смеяться. Так что в тот день я за вещами не поехал», – передали слова Джонни Деппа kp.ru.

Напомним, ранее Эмбер Херд захотели убрать из второй части фильма «Аквамен». Поклонники бывшего мужа артистки таким образом поддержали Джонни Деппа. Фанаты собрали 2,3 миллиона подписей против участия Эмбер Херд в съемках «Аквамена-2».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!