Вера Брежнева и Ани Лорак продолжают зарабатывать на россиянах

При этом артистки не поддерживают нашу страну в сложный период.

Уроженка Украины Вера Брежнева негативно высказывалась в адрес наших соотечественников на фоне мировых событий. В связи с этим многие российские компании отказались с ней сотрудничать.

Однако певица собралась выступить в Турции перед туристами, среди которых, конечно же, будут граждане нашей страны. Вместе с ней в списке значатся Ани Лорак, недавно отменившая концерты в России, а также негативно настроенный Валерий Меладзе.

Поклонники возмущены — артисты вроде как ненавидят Россию, но продолжают зарабатывать на гражданах страны.

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