«Никто меня не перепрошивал»: Панин объяснил, почему бегал с флагом и кричал: «Крым – наш!»

По словам актера, со временем он понял, что происходит.

Актер Алексей Панин в беседе с журналистом Сергеем Поярковым объяснил, почему бегал несколько лет назад с российским флагом и кричал: «Крым – наш!».

«Можно задать мне встречный вопрос: «Леша, почему ты бегал с российским флагом и кричал: «Крым – наш!» Вполне законный вопрос. И мне есть, что на это ответить. Не будем эту тему размусоливать. Я извинился за это перед украинцами». Алексей Панин

Как отметил Панин, ему можно возразить, но он всем недоброжелателям может ответить коротко. «Меня никто не перепрошивал. Я не переобувался, потому что мне это было выгодно. Я не переобувался, потому что там мне сделали плохо, и я куда-то перебежал. Действительно шаг за шагом, не с бухты-барахты понял, что происходит. И это произошло не за один день, но, к сожалению, основная масса людей другая», — заявил Алексей Панин.

Напомним, что Алексей Панин несколько лет назад уехал в Испанию. Оттуда он шлет часто проклятия в адрес россиян, негативно высказываясь о родной стране.

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