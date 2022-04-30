«Хотел быть похож на Ширвиндта, который с трубкой. Он так умнее выглядит»: Панин оскорбил актера

Актер уехал жить в Испанию и оттуда шлет нередко проклятия в адрес россиян.

Актер Алексей Панин в беседе с журналистом Сергеем Поярковым оскорбил знаменитого советского актера и театрального режиссера Александра Ширвиндта. Во время разговора он предстал с сигаретой. Журналист его одернул.

«Я хотел быть похож на Ширвиндта, который всегда с трубкой. Он так умнее выглядит». Алексей Панин

После этого Поярков стал подшучивать над Паниным. «Трубка – это штука такая многосторонняя. Очень сильно зависит от того, куда ее засунуть. Место настолько имеет значение, особенно с трубкой. Она определяет очень многое. Я сейчас не про Ширвиндта», — сказал журналист.

Напомним, что Алексей Панин несколько лет назад уехал в Испанию. Оттуда он шлет часто проклятия в адрес россиян.

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