«Нужно создать образ врага»: Панин встал на защиту Галкина после скандала с Симоньян

Как отметил актер, самого его сейчас россияне не трогают, сосредоточившись на муже Аллы Пугачевой.

Актер Алексей Панин заявил в беседе с журналистом Сергеем Поярковым, что в последнее время россияне о нем почти не вспоминают, сосредоточившись на нелестных высказываниях в адрес юмориста Максима Галкина.

Как отметил Алексей Панин, он иногда сам верит в то, что про него пишут. При этом он заметил, что Максим Галкин никогда не был замечен в компрометирующих ситуациях и наезды на него необъективны и беспочвенны.

«Нужно создать образ врага, обвалять Галкина в грязи и показать, что он — мерзавец и лжец. Все это происходит, потому что люди могут додуматься и пойти за Галкиным — я имею в виду уехать из России». Алексей Панин

Напомним, что телеведущая Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в нетрадиционной ориентации. Шоумен вместе с семьей уехал в Израиль и в родную страну возвращаться не торопится.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.