Новиков назвал Макаревича предателем, Чубайса — казнокрадом, а Хаматову — аферисткой

Как отметил музыкант, в Екатеринбурге никогда не базировались шоу-дистрофики.

Бард Александр Новиков на своем YouTube-канале «NovikRecords» оскорбительно высказался о некоторых политиках и звездах шоу-бизнеса, которые в последнее время покинули Россию.

По его словам, они не имеют ничего общего с Екатеринбургом, который ведущий Владимир Соловьев ранее назвал «центром мерзотной либероты».

«В нашем городе не жил казнокрад и предатель Чубайс, в нашем городе не жил предатель Макаревич, в нашем городе не жила аферистка Чулпан Хаматова». Александр Новиков

Также Александр Новиков заметил, что в Екатеринбурге «никогда не базировались шоу-дистрофики, гордо именующие себя звездами российского шоу-бизнеса». По его словам, Екатеринбург никак не напоминает «центр мерзотной либероты».

Напомним, что высказывания Владимира Соловьева имели широкий общественный резонанс. Многие уральцы осудили телеведущего за такие нелестные слова о столице Среднего Урала.

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