Майские праздники вне дома: Веру Алентову заподозрили в переезде в другую страну

Стало известно, что вдова Владимира Меньшова – Вера Алентова – встретит майские праздники не дома. Знаменитость собралась за границу.
Поклонники заподозрили Алентову в эмиграции. Так как недавно в личном микроблоге коллеги Веры Алентовой появилась запись об отъезде актрисы.
«Дорогие друзья-зрители из Казахстана и Киргизии. Летим к вам на гастроли со спектаклем «Роковое наследство»… Приходите», – написала в своем микроблоге Дарья Повереннова.
Оказалось, поездка Поверенновой и Алентовой будет рабочей. И никто из актрис не собирался навсегда покидать страну.
Отметим, что недавно актриса и коллега Веры Алентововой – Дарья Повереннова – опубликовала снимок под сообщением о гастролях. Знаменитость показала родительницу Юлии Меньшовой в гримерке.
Алентова в васильковом платье с жемчужными бусами подвела губы коралловой помадой и сделала объемную укладку на светлых волосах.
Напомним, ранее Вера Алентова высказалась о продолжении фильма «Москва слезам не верит». Артистке кажется интересным идея о возобновлении съемок советской кинокартины.
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