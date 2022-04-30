Майские праздники вне дома: Веру Алентову заподозрили в переезде в другую страну

Актриса объяснила, зачем ей понадобилось посетить Казахстан и Киргизию.

Стало известно, что вдова Владимира Меньшова – Вера Алентова – встретит майские праздники не дома. Знаменитость собралась за границу.

Поклонники заподозрили Алентову в эмиграции. Так как недавно в личном микроблоге коллеги Веры Алентовой появилась запись об отъезде актрисы.

«Дорогие друзья-зрители из Казахстана и Киргизии. Летим к вам на гастроли со спектаклем «Роковое наследство»… Приходите», – написала в своем микроблоге Дарья Повереннова.

Оказалось, поездка Поверенновой и Алентовой будет рабочей. И никто из актрис не собирался навсегда покидать страну.

Отметим, что недавно актриса и коллега Веры Алентововой – Дарья Повереннова – опубликовала снимок под сообщением о гастролях. Знаменитость показала родительницу Юлии Меньшовой в гримерке.

Алентова в васильковом платье с жемчужными бусами подвела губы коралловой помадой и сделала объемную укладку на светлых волосах.

Напомним, ранее Вера Алентова высказалась о продолжении фильма «Москва слезам не верит». Артистке кажется интересным идея о возобновлении съемок советской кинокартины.

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