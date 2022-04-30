Готова петь: украинская певица Джамала хочет выступать в России

Победительница «Евровидения», украинская певица Джамала считает себя ярой патриоткой родины. Но несмотря на все события, звезда решила не прекращать концертную деятельность и хочет выступать в России. Это подтвердил ее концертный директор телеграм-каналу «Светские хроники».

Тем временем ценник на выступление Джамалы резко вырос. Теперь она просит за корпоратив 15 тысяч долларов. Правда, неизвестно, как она планирует оказаться в России, ранее сообщалось, что для нее и ряда других исполнителей въезд в страну закрыт.

Напомним, на днях стало известно, что другая украинская звезда Светлана Лобода все еще не отменила концерт во Владивостоке. По плану он должен пройти 22 июня.

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