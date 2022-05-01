Фахрийе — с мячом, а сын — наутек: Бурак Озчивит с турчанкой-женой щегольнул на баскетбольном поле

Актер провел уикенд с сыном Караном и женой Фахрийе Эвджен.

Бурак Озчивит запомнился поклонникам благодаря роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век». Актер много снимается и в кино, и в рекламе.

Отдушиной Бурака стала его семья. В браке с красавицей-турчанкой Фахрийе Эвджен у актера родился сынишка Каран, ему три годика.

В личном микроблоге Бурак Озчивит опубликовал редкие кадры с семьей. Актер вместе с женой Фахрийе и сыном пришел на баскетбольное поле. Возлюбленная Бурака позировала с мячом в руках, а их сын Каран бегал по спортивной площадке.

Бурак Озчивит, как гордый отец, только поглядывал с улыбкой со стороны на своего расшалившегося сынишку.

Кстати, со своей будущей женой актер познакомился на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». Как позже признался Бурак, увидев Эвджен на площадке, он сразу понял, что она необычная девушка. Озчивит почувствовал, что между ним и Фахрийе пробежала искра.

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