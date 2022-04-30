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Блейк Лайвли снимет свой первый полнометражный фильм

Звезда сериала «Сплетница» дебютирует как режиссер.

Блейк Лайвли снимет свой первый полнометражный фильм
Блейк Лайвли. Фото: Global Look Press

Актриса Блейк Лайвли поделилась тем, что скоро станет настоящим режиссером. Знаменитость собралась снимать полноэкранный фильм.

Все чаще актеры и актрисы буквально меняют профессию и оказываются по другую сторону камеры во время съемок. Вот и Блейк Лайвли захотела стать режиссером.

Лайвли подписала контракт с компанией Second. Об этом сообщили hollywoodreporter.com.

Отметим, что Блейк Лайвли будет снимать фильм по графическому роману Брайана Ли О’Мэлли. Писатель известен своей серией комиксов «Скотт Пилигрим».

К слову, поклонники актрисы заявили, что Блейк Лайвли уже не первый раз выступит в роли режиссера. Конечно, полноэкранную картину она снимет впервые. А вот до этого знаменитость действительно работала над клипом для исполнительницы Тейлор Свифт на песню I Bet You Think About Me.

Напомним, ранее Блейк Лайвли в струящемся платье в пол появилась на публике с мужем. Знаменитость отдала предпочтение наряду в пол с нежными цветами и пышной юбкой. Актриса дополнила образ платком из легкой ткани лососевого оттенка.

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